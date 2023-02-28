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Живность Калиновского лесного парка Екатеринбурга подсчитали
Общество
Фото с ВК-страницы Ксении Волянской / vk.com/kvolyanskaya
Известный в Екатеринбурге «гид по птицам» Ксения Волянская поделилась своими подсчётами живности, обитающей на территории Калиновского лесного парка. Эту статистику она собирала на протяжении нескольких лет.
Оказывается, в Калиновском лесопарке проживает 148 видов птиц, 18 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида рептилий, 2 вида рыб, 9 видов моллюсков, 20 видов паукообразных, 281 вид насекомых, 507 видов растений, 129 видов грибов, 6 видов простейших. Некоторые из них занесены в списки исчезающих видов и по законодательству подлежат защите (другой вопрос, насколько обеспечивается эта положенная им защита).
Эту статистику Ксения Волянаская составляла на основе своих прогулок по лесопарку и личных наблюдений. Данные она вносила в особый раздел, созданный на платформе iNaturalist, в чём ей помогала биолог Дина Нестеркова. На странице «Биоразнообразие Калиновского лесопарка» этого ресурса теперь можно увидеть более подробную информацию о флоре и фауне одного из крупнейших лесопарков Екатеринбурга. Ну, а вживую полюбоваться на его птиц и животных можно на «птичьей» экскурсии, которые водит Ксения Волянская по выходным.
Оказывается, в Калиновском лесопарке проживает 148 видов птиц, 18 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида рептилий, 2 вида рыб, 9 видов моллюсков, 20 видов паукообразных, 281 вид насекомых, 507 видов растений, 129 видов грибов, 6 видов простейших. Некоторые из них занесены в списки исчезающих видов и по законодательству подлежат защите (другой вопрос, насколько обеспечивается эта положенная им защита).
Эту статистику Ксения Волянаская составляла на основе своих прогулок по лесопарку и личных наблюдений. Данные она вносила в особый раздел, созданный на платформе iNaturalist, в чём ей помогала биолог Дина Нестеркова. На странице «Биоразнообразие Калиновского лесопарка» этого ресурса теперь можно увидеть более подробную информацию о флоре и фауне одного из крупнейших лесопарков Екатеринбурга. Ну, а вживую полюбоваться на его птиц и животных можно на «птичьей» экскурсии, которые водит Ксения Волянская по выходным.
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