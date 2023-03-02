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В постоянную экспозицию полевского музея войдут работы известного художника-аниматора
Общество
Иллюстрация: Вячеслав Назарук
В народном музее «Малахитовая шкатулка», который расположен на улице Ленина в городе Полевском Свердловской области, решено на постоянной основе выставить акварели известного советского аниматора.
Работы Вячеслава Назарука уже выставлялись в музее в конце февраля и убрали в хранилище совсем недавно, в начале марта. Та выставка была связана с печальным событием — знаменитый художник-постановщик советской анимации, подаривший детворе кота Леопольда, крошку Енота, чертёнка с пушистым хвостом и десятки других симпатичных и забавных персонажей, умер 28-го января. Сотрудники полевского музея успели приобрести его акварели ещё при жизни Назарука, лично пообщавшись с ним.
Как связан был москвич Назарук с уральским городком и его музеем? Всё очень просто. Музей «Малахитовая шкатулка» целиком посвящён творчеству писателя Павла Бажова. А Вячеслав Назарук — один из самых известных иллюстраторов его знаменитых на весь мир сказов. На этой почве и познакомились хранители полевского музея с московским художником.
Акварельные работы Вячеслава Назарука, которые были приобретены народным музеем, — это тоже иллюстрации к бажовским произведениям. В постоянную экспозицию «Малахитовой шкатулки» их собираются поместить ближе к майским праздникам.
Работы Вячеслава Назарука уже выставлялись в музее в конце февраля и убрали в хранилище совсем недавно, в начале марта. Та выставка была связана с печальным событием — знаменитый художник-постановщик советской анимации, подаривший детворе кота Леопольда, крошку Енота, чертёнка с пушистым хвостом и десятки других симпатичных и забавных персонажей, умер 28-го января. Сотрудники полевского музея успели приобрести его акварели ещё при жизни Назарука, лично пообщавшись с ним.
Как связан был москвич Назарук с уральским городком и его музеем? Всё очень просто. Музей «Малахитовая шкатулка» целиком посвящён творчеству писателя Павла Бажова. А Вячеслав Назарук — один из самых известных иллюстраторов его знаменитых на весь мир сказов. На этой почве и познакомились хранители полевского музея с московским художником.
Акварельные работы Вячеслава Назарука, которые были приобретены народным музеем, — это тоже иллюстрации к бажовским произведениям. В постоянную экспозицию «Малахитовой шкатулки» их собираются поместить ближе к майским праздникам.
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