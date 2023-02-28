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Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником

10.05 Среда, 8 марта 2023
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Международный женский праздник — лучший повод напомнить, что в Екатеринбурге есть улицы, названия которых так или иначе связаны с этой датой. Их, как минимум, три.

Прежде всего, это, конечно, улица 8 марта, одна из самых протяжённых в Екатеринбурге. Сейчас её длина составляет примерно 6 с половиной километров. Своё нынешнее название улица получила в 1928-м году, успев побывать Уктусской першпективной дорогой, Турчаниновской, Метлинской, просто Уктусской и даже улицей Троцкого. Улицей 8 марта она стала в память о демонстрации работниц предприятий текстильной промышленности, которая прошла в Нью-Йорке 8-го марта 1857 года. Ну, и российским событиям 1917-го года: на 8-е марта в этот год пришлись особо бурные протестные акции, вылившиеся в революцию.

Ещё одна улица, название которой связано с сегодняшним праздником, — улица Клары Цеткин в Кировском административном районе Екатеринбурга. Именно с подачи Клары Цеткин и была заложена традиция отмечать Международный женский день. Предложение отмечать 8-е марта участница немецкого коммунистического движения сделала в 1910-м году на Второй конференции социалисток в Копенгагене. Улица Клары Цеткин протянулась в Екатеринбурге на 400 метров.

Наконец, ещё одна немка (но родившаяся в Российской империи) — Роза Люксембург — подарила своё имя улице на границе Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Люксембург была верной соратницей Клары Цеткин, поддерживала все её начинания, активно поддержала и идею женского праздника.

В России о «революционности» праздника давно забыто. Он стал просто ещё одним поводом для мужчин напомнить любимым дамам о том, как они их ценят и уважают.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:05 Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником
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19:29 Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс
18:49 На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
17:48 ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
17:21 В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
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15:56 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
15:43 Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области
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