Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Международный женский праздник — лучший повод напомнить, что в Екатеринбурге есть улицы, названия которых так или иначе связаны с этой датой. Их, как минимум, три.Прежде всего, это, конечно, улица 8 марта, одна из самых протяжённых в Екатеринбурге. Сейчас её длина составляет примерно 6 с половиной километров. Своё нынешнее название улица получила в 1928-м году, успев побывать Уктусской першпективной дорогой, Турчаниновской, Метлинской, просто Уктусской и даже улицей Троцкого. Улицей 8 марта она стала в память о демонстрации работниц предприятий текстильной промышленности, которая прошла в Нью-Йорке 8-го марта 1857 года. Ну, и российским событиям 1917-го года: на 8-е марта в этот год пришлись особо бурные протестные акции, вылившиеся в революцию.Ещё одна улица, название которой связано с сегодняшним праздником, — улица Клары Цеткин в Кировском административном районе Екатеринбурга. Именно с подачи Клары Цеткин и была заложена традиция отмечать Международный женский день. Предложение отмечать 8-е марта участница немецкого коммунистического движения сделала в 1910-м году на Второй конференции социалисток в Копенгагене. Улица Клары Цеткин протянулась в Екатеринбурге на 400 метров.Наконец, ещё одна немка (но родившаяся в Российской империи) — Роза Люксембург — подарила своё имя улице на границе Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Люксембург была верной соратницей Клары Цеткин, поддерживала все её начинания, активно поддержала и идею женского праздника.В России о «революционности» праздника давно забыто. Он стал просто ещё одним поводом для мужчин напомнить любимым дамам о том, как они их ценят и уважают.