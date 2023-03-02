Возрастное ограничение 18+

На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков

18.49 Вторник, 7 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
В микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга сносят двухэтажки. Речь идёт об оставшихся на улице Шефской строениях, которые попали под волну реновации.

На этой неделе стали падать один за другим последние дома в промежутке между улицами Энтузиастов и Баумана. В силу их малоэтажности, а где-то и ветхости, применения особой техники рабочим не требуется — управляются одним экскаватором. Сносят, в том числе, и те дома, которые успели несколько раз погореть после объявления, что их внесли в списки «на уничтожение».
Освободившийся участок будет застроен «человейниками», какие уже высятся на противоположной стороне Шефской. Займётся строительством компания «Страна Девелопмент». Это изначально тюменская компания, чья деятельность за 14 лет существования на строительном рынке, перекинулась, так же, на Москву, Санкт-Петербург, а теперь — и Екатеринбург.

У эльмашевцев происходящие изменения вызывают противоречивые чувства. Одни радуются тому, что ветхое жилье исчезает и микрорайон развивается. Другие недоумевают, почему Эльмаш развивается именно в такую сторону, без учёта его особенностей. Они считают, что лучше было бы застраивать освобождающиеся места элитными коттеджами, которые бы наверняка привлекли внимание тех обеспеченных людей, которые мечтают жить поближе к природе, а работать ездить в деловой центр города. Увы, превратить Эльмаш в своего рода «субурбию» не входит в планы тюменцев.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
02 марта 2023
В квартире жилого дома в Екатеринбурге обрушился потолок
01 марта 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Рощинскую
28 февраля 2023
В Академическом районе Екатеринбурга перекроют несколько улиц
06 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:18 Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
20:41 Троицу похитителей видеорегистратора разыскивают в Среднеуральске
20:06 Под Нижним Тагилом машина «Скорой помощи» въехала в ограждение
19:29 Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс
18:49 На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
17:48 ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
17:21 В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
16:22 С начала года на генетические заболевания обследовали более 6000 новорожденных свердловчан
15:56 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
15:43 Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области
15:22 Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 150 свердловчан
14:54 В Свердловской области в праздники изменится график работы почтовых отделений
14:21 Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую девочку
13:50 Жители Широкой речки устроили «траурную» акцию по лесу, который планируют вырубить
13:29 В театре «Урал Опера Балет» сменился художественный руководитель
12:51 Екатеринбуржцев приглашают пройти обследование на передвижном флюорографе
12:24 В Екатеринбурге утвердили график проведения месячника чистоты
11:55 В свердловском поселке стая бродячих собак загнала детей на горку
11:23 Студенты Гуманитарного университета предложили брендировать видео к 300-летию Екатеринбурга
10:50 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 18%
10:21 Два игрока ФК «Урал» вошли в расширенный состав сборной России по футболу
09:58 Зарплатные ожидания женщин в Свердловской области ниже, чем у мужчин
09:25 Фестиваль «Еще цветочки» преобразит сад Нурова в Екатеринбурге
23:28 ХК «Автомобилист» вновь проиграл во втором овертайме «Металлургу» в Кубке Гагарина
Все новости Свердловской области
17:40 Под Римом столкнулись два самолета итальянских ВВС, пилоты погибли
17:20 Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России»
16:47 В Грузии проходят массовые протесты против закона об иностранных агентах
15:21 Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов получил 8,5 лет колонии
14:48 Во Франции проходят массовые бессрочные забастовки против пенсионной реформы
11:47 Прокуратура: в Тюмени учитель лишала детей питания за плохое поведение
11:28 В Армении число заболевших корью выросло до 29
10:53 В Казани пассажирский самолет выехал за пределы посадочной полосы
10:23 Во Владивостоке улицу залило кипятком, без тепла остались 30 тысяч жителей
17:53 В Воронежской области при аварийной посадке вертолёт повредил линию электропередач
17:06 У парламента Грузии проходит протестная акция против закона об иноагентах
16:28 Суд отправил на 11 лет за решётку замминистра МВД по Башкирии за взятку квартирой
15:46 В железнодорожной катастрофе в Греции обвинили начальника станции
15:05 В России планируют заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронные
14:41 В аэропорту Мурманска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
13:48 В Уфе машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге
12:56 В Сахалинской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков
11:58 Китай занял первое место по числу научных разработок
11:22 Взрыв произошёл на коксогазовом заводе в Московской области
02:12 У президента США Джо Байдена удалили раковую опухоль
23:49 На отца-одиночку из Тульской области возбудили дело о «дискредитации» и разлучили его с дочерью
18:15 Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
17:30 В московской школе ученица ранила ножом 13-летнего подростка
16:20 СМИ: в столице Черногории в суде произошел взрыв, есть пострадавшие
15:27 В Госдуме предложили запретить снимать фото и видео на уроках в школе
14:29 В Минске суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии
Все новости России и мира
21:18 Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
20:41 Троицу похитителей видеорегистратора разыскивают в Среднеуральске
20:06 Под Нижним Тагилом машина «Скорой помощи» въехала в ограждение
19:29 Екатеринбуржцы выбрали свою ЗооМисс
18:49 На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков
18:27 Школьник попал под машину в Нижнем Тагиле
17:48 ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
17:21 В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета
16:50 Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли
16:22 С начала года на генетические заболевания обследовали более 6000 новорожденных свердловчан
15:56 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
15:43 Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области
15:22 Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 150 свердловчан
14:54 В Свердловской области в праздники изменится график работы почтовых отделений
14:21 Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую девочку
13:50 Жители Широкой речки устроили «траурную» акцию по лесу, который планируют вырубить
13:29 В театре «Урал Опера Балет» сменился художественный руководитель
13:03 Росреестр Прикамья объясняет разницу между договором аренды и договором найма
12:57 Рассчитать идеальные тарифы для общественного транспорта позволит математическая модель ученых Пермского Политеха
12:51 Екатеринбуржцев приглашают пройти обследование на передвижном флюорографе
12:51 В Прикамье судебные приставы отстояли право деревенских жителей на безопасную воду
12:24 В Екатеринбурге утвердили график проведения месячника чистоты
11:55 В свердловском поселке стая бродячих собак загнала детей на горку
11:23 Студенты Гуманитарного университета предложили брендировать видео к 300-летию Екатеринбурга
10:50 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 18%
10:21 Два игрока ФК «Урал» вошли в расширенный состав сборной России по футболу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK