На Эльмаше продолжается снос двухэтажных домиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга сносят двухэтажки. Речь идёт об оставшихся на улице Шефской строениях, которые попали под волну реновации.На этой неделе стали падать один за другим последние дома в промежутке между улицами Энтузиастов и Баумана. В силу их малоэтажности, а где-то и ветхости, применения особой техники рабочим не требуется — управляются одним экскаватором. Сносят, в том числе, и те дома, которые успели несколько раз погореть после объявления, что их внесли в списки «на уничтожение».Освободившийся участок будет застроен «человейниками», какие уже высятся на противоположной стороне Шефской. Займётся строительством компания «Страна Девелопмент». Это изначально тюменская компания, чья деятельность за 14 лет существования на строительном рынке, перекинулась, так же, на Москву, Санкт-Петербург, а теперь — и Екатеринбург.У эльмашевцев происходящие изменения вызывают противоречивые чувства. Одни радуются тому, что ветхое жилье исчезает и микрорайон развивается. Другие недоумевают, почему Эльмаш развивается именно в такую сторону, без учёта его особенностей. Они считают, что лучше было бы застраивать освобождающиеся места элитными коттеджами, которые бы наверняка привлекли внимание тех обеспеченных людей, которые мечтают жить поближе к природе, а работать ездить в деловой центр города. Увы, превратить Эльмаш в своего рода «субурбию» не входит в планы тюменцев.