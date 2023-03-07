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ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
Общество
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во всех городах Свердловской области сотрудники ГИБДД запустили флешмоб «Цветы для автоледи». Сегодня и завтра в каждом городе региона пройдут праздничные мероприятия, чтобы поздравить девушек и женщин – участниц дорожного движения.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что главным атрибутом для поздравления женщин стали цветы и добрые слова от автоинспекторов с пожеланиями счастья, добра, позитива и хорошего настроения. К специальным экипажам ДПС для поздравления женщин присоединились члены общественных советов территориальных подразделений МВД, отряды юных инспекторов дорожного движения, «Родительские патрули», волонтеры и общественники.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Также поздравления сегодня звучат в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Здесь поздравляют женщин, которые обратились для получения и замены водительских удостоверений, а также для регистрации транспортных средств.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Кроме того, руководители подразделений областного управления Госавтоинспекции поздравили женский коллектив детской многопрофильной больницы № 9.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что главным атрибутом для поздравления женщин стали цветы и добрые слова от автоинспекторов с пожеланиями счастья, добра, позитива и хорошего настроения. К специальным экипажам ДПС для поздравления женщин присоединились члены общественных советов территориальных подразделений МВД, отряды юных инспекторов дорожного движения, «Родительские патрули», волонтеры и общественники.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Также поздравления сегодня звучат в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Здесь поздравляют женщин, которые обратились для получения и замены водительских удостоверений, а также для регистрации транспортных средств.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Кроме того, руководители подразделений областного управления Госавтоинспекции поздравили женский коллектив детской многопрофильной больницы № 9.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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