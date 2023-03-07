ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Во всех городах Свердловской области сотрудники ГИБДД запустили флешмоб «Цветы для автоледи». Сегодня и завтра в каждом городе региона пройдут праздничные мероприятия, чтобы поздравить девушек и женщин – участниц дорожного движения.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что главным атрибутом для поздравления женщин стали цветы и добрые слова от автоинспекторов с пожеланиями счастья, добра, позитива и хорошего настроения. К специальным экипажам ДПС для поздравления женщин присоединились члены общественных советов территориальных подразделений МВД, отряды юных инспекторов дорожного движения, «Родительские патрули», волонтеры и общественники.Также поздравления сегодня звучат в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Здесь поздравляют женщин, которые обратились для получения и замены водительских удостоверений, а также для регистрации транспортных средств.Кроме того, руководители подразделений областного управления Госавтоинспекции поздравили женский коллектив детской многопрофильной больницы № 9.