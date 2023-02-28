Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 150 свердловчан

«Успехи ребят – результат усердной работы учителей, наставников, представителей власти по развитию детских талантов. В рамках нацпроекта „Образование“ у нас есть уникальная возможность поддержать победителей регионального этапа. На базе фонда „Золотое сечение“ они будут готовиться к всероссийскому этапу вместе с педагогами из профессорско-преподавательского состава вузов и лучшими школьными учителями», – рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

150 юных свердловчан стали победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Они получат премию губернатора Свердловской области в размере 40 тысяч рублей.По словам Биктуганова, последние несколько лет растет число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом году до областного финала дошли 2800 школьников, а в этом году – более 3000.Победители и призеры всероссийского этапа помимо права на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю получают также премии губернатора Свердловской области по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года такие же вознаграждения выплачивают и их учителям.Самые востребованные предметы среди участников олимпиады – русский язык, литература, физика, английский, математика и информатика. Также набирают популярность испанский, итальянский или китайский языки и астрономия.