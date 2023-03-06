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Екатеринбуржцев приглашают пройти обследование на передвижном флюорографе
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге около ТРЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта, 149 пройдет акция «Здоровые легкие». Пройти обследование на передвижном цифровом флюорографе можно будет 9 и 10 марта с 10.00 до 20.00.
Передвижной цифровой рентгенодиагностический кабинет Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний будет работать на площадке перед ТРЦ «Мегаполис». Пройти обследование сможет любой житель Екатеринбурга или гость города старше 15 лет.
Выезды передвижного флюорографа организовали врачи ОКМЦ ФИЗ совместно с городской Общественной палатой на регулярной основе, по утвержденному графику. Цель акции – сделать обследование органов грудной клетки более доступным для населения, а также на раннем этапе выявить возможные заболевания.
Передвижной цифровой рентгенодиагностический кабинет Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний будет работать на площадке перед ТРЦ «Мегаполис». Пройти обследование сможет любой житель Екатеринбурга или гость города старше 15 лет.
Выезды передвижного флюорографа организовали врачи ОКМЦ ФИЗ совместно с городской Общественной палатой на регулярной основе, по утвержденному графику. Цель акции – сделать обследование органов грудной клетки более доступным для населения, а также на раннем этапе выявить возможные заболевания.
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