Екатеринбуржцев приглашают пройти обследование на передвижном флюорографе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге около ТРЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта, 149 пройдет акция «Здоровые легкие». Пройти обследование на передвижном цифровом флюорографе можно будет 9 и 10 марта с 10.00 до 20.00.Передвижной цифровой рентгенодиагностический кабинет Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний будет работать на площадке перед ТРЦ «Мегаполис». Пройти обследование сможет любой житель Екатеринбурга или гость города старше 15 лет.Выезды передвижного флюорографа организовали врачи ОКМЦ ФИЗ совместно с городской Общественной палатой на регулярной основе, по утвержденному графику. Цель акции – сделать обследование органов грудной клетки более доступным для населения, а также на раннем этапе выявить возможные заболевания.