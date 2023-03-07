С начала года на генетические заболевания обследовали более 6000 новорожденных свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с начала года более 6000 новорожденных свердловчан прошли расширенный неонатальный скрининг. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.Обследование на 36 тяжелых наследственных заболеваний, в том числе на спинальную мышечную атрофию, первичные иммунодефициты и группу редких наследственных болезней обмена веществ, проводится бесплатно по нацпроекту «Здравоохранение».Главный эксперт по медицинской генетике в УрФО и Свердловской области Елена Николаева рассказала, что благодаря раннему выявлению генетических заболеваний врачи могут назначить своевременное и эффективное лечение еще до появления клинических проявленийДля углубленного обследования медики берут у каждого новорожденного в роддоме анализ крови из пятки на специальный тест-бланк. Родившихся в срок детей обследуют уже на вторые сутки жизни, а у недоношенных малышей анализ берут через неделю после появления на свет.Лабораторные исследования проводят в клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка» в Екатеринбурге. Медицинское учреждение получило статус Межрегионального центра расширенного неонатального скрининга для регионов УрФО. В этот центр доставляют образцы всех новорожденных из самый отдаленных точек Курганской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.В январе-феврале 2023 года в лабораторию клинико-диагностического центра доставили и исследовали более 17 тысяч образцов биоматериала новорожденных. В группе риска по генетическим заболеваниям оказалось почти 500 малышей. Для них организовали углубленное обследование, которое осуществляет медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова в Москве.За два месяца работы наличие наследственной патологии подтверждено у четырех новорожденных из Курганской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.