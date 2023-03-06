В Екатеринбурге утвердили график проведения месячника чистоты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга подписал постановление, регламентирующее даты и перечень мероприятий месячника чистоты. Кульминацией подготовки города к теплому сезону станет День чистоты, назначенный на 29 апреля.График уборки Екатеринбурга охватывает период с 27 марта по 30 апреля. За это время городские службы благоустройства должны окончательно очистить от мусора, снега и льда улицы и придомовые территории, отремонтировать или заменить испортившиеся урны и малые архитектурные формы, помыть остановки, станции метро, витражи, ограждения, очистить о отремонтировать светофоры, восстановить искусственные дорожные неровности, а также привести в порядок ливневые канализации.В этот период муниципалитет также должен заключить все необходимые контракты по вывозу и приему мусора, приобретению асфальтобетонной смеси для ремонта дорог.Напомним, что месячник чистоты – это комплекс мероприятий по подготовке Екатеринбурга к теплому сезону. В этот период также проходят субботники.