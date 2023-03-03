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Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы в преддверии Международного женского дня проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 5 по 8 марта.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, особое внимание уделяется пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, особое внимание уделяется пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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