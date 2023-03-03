Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы в преддверии Международного женского дня проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 5 по 8 марта.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, особое внимание уделяется пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.