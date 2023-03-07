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В Свердловской области в праздники изменится график работы почтовых отделений
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В праздники в Свердловской области изменится график работы отделений Почты России. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
8 марта для всех почтовых отделений будет выходным днем. 7 марта рабочий день отделений сократится на один час. Центральное отделение Почты России в Екатеринбурге сегодня будет работать до 21.00.
Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пособия и пенсия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
9 марта все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
8 марта для всех почтовых отделений будет выходным днем. 7 марта рабочий день отделений сократится на один час. Центральное отделение Почты России в Екатеринбурге сегодня будет работать до 21.00.
Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пособия и пенсия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
9 марта все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
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