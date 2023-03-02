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Студенты Гуманитарного университета предложили брендировать видео к 300-летию Екатеринбурга
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Студенты Гуманитарного университета создали к 300-летию Екатеринбурга юбилейные «футажи». Это специальные маски с официальным логотипом праздника, которые можно наложить на видео.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-центре Гуманитарного университета, монтировать ролики и накладывать на них логотип можно в мобильном видеоредакторе. «Юбилейный пак» подходит для роликов любого формата (вертикальные, квадраты, горизонтальные) и длительности.
Юбилейные «футажи» сделали студентки специальности «Реклама и связи с общественностью» факультета социальной психологии Гуманитарного университета Анастасия Лигостаева и Анна Царева. Пак для брендирования видео распространяется бесплатно, его может использовать любой желающий. Все материалы с инструкцией выложены в свободный доступ.
С официальной символикой 300-летия Екатеринбурга и правилами ее использования можно ознакомиться на официальном сайте праздника.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-центре Гуманитарного университета, монтировать ролики и накладывать на них логотип можно в мобильном видеоредакторе. «Юбилейный пак» подходит для роликов любого формата (вертикальные, квадраты, горизонтальные) и длительности.
Юбилейные «футажи» сделали студентки специальности «Реклама и связи с общественностью» факультета социальной психологии Гуманитарного университета Анастасия Лигостаева и Анна Царева. Пак для брендирования видео распространяется бесплатно, его может использовать любой желающий. Все материалы с инструкцией выложены в свободный доступ.
«Заставка с логотипом трехсотлетия Екатеринбурга поможет продвинуть бизнес. Не важно, чем ты занимаешься, какие услуги оказываешь горожанам. Важно то, что лого продвинет твое дело на городском уровне. С помощью логотипа можно легко забрендировать свой продукт и приобщиться к празднику, поздравить город», – рассказала Анастасия Лигостаева.
С официальной символикой 300-летия Екатеринбурга и правилами ее использования можно ознакомиться на официальном сайте праздника.
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