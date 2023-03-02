Студенты Гуманитарного университета предложили брендировать видео к 300-летию Екатеринбурга

«Заставка с логотипом трехсотлетия Екатеринбурга поможет продвинуть бизнес. Не важно, чем ты занимаешься, какие услуги оказываешь горожанам. Важно то, что лого продвинет твое дело на городском уровне. С помощью логотипа можно легко забрендировать свой продукт и приобщиться к празднику, поздравить город», – рассказала Анастасия Лигостаева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости