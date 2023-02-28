Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 18%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 27 февраля по 5 марта зарегистрировали 32 845 случаев ОРВИ. Это на 18,4% выше уровня прошлой неделе, но на 3,6% ниже среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в области доминирует SARS-CoV-2 – 8% от числа обследованных. Также выделены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, грипп В и другие. Среди заболевших 54% – дети.Неблагополучными по заболеваемости являются городские округа Богданович, ЗАТО Свободный, Первоуральск и Сухой Лог, а также Североуральский и Тугулымский ГО. В Екатеринбурге зафиксирован 13 881 случай ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 11,1%.Кроме того, по предварительным диагнозам за неделю зарегистрировано 628 случаев внебольничных пневмоний. Это на 39,26% выше уровня прошлой недели. На Екатеринбург приходится 257 случаев заболевания, что выше уровня предыдущей недели на 58,67%.