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Два игрока ФК «Урал» вошли в расширенный состав сборной России по футболу
Общество
Фото: ФК «Урал»
Два спортсмена футбольного клуба «Урал» вошли в расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
В расширенный состав сборной России по футболу вошли вратарь Илья Помазун и защитник Мингиян Бевеев. Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы значится 41 футболист.
Окончательный состав национальной команды будет меньше почти в два раза, его объявят позже. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 19 по 28 марта.
В расширенный состав сборной России по футболу вошли вратарь Илья Помазун и защитник Мингиян Бевеев. Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы значится 41 футболист.
Окончательный состав национальной команды будет меньше почти в два раза, его объявят позже. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 19 по 28 марта.
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