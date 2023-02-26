Два игрока ФК «Урал» вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Два спортсмена футбольного клуба «Урал» вошли в расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.В расширенный состав сборной России по футболу вошли вратарь Илья Помазун и защитник Мингиян Бевеев. Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы значится 41 футболист.Окончательный состав национальной команды будет меньше почти в два раза, его объявят позже. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 19 по 28 марта.