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Зарплатные ожидания женщин в Свердловской области ниже, чем у мужчин
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарплатные ожидания женщин на 20 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. К таким выводам пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru.
По данным hh.ru, на женщин приходится 52% всех актуальных резюме в регионе. Чаще всего женщины ищут работу менеджерами по продажам (11%), администраторами (10%), продавцами (7%), бухгалтерами (5%), секретарями и менеджерами по работе с партнерами (по 4%), операторами ПК, экономистами, офис-менеджерами, делопроизводителями и дизайнерами (по 3%).
Реже всего женщины в Свердловской области рассматривают работу монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, дворниками, механиками, автослесарями и DevOps-инженерами. На каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех резюме женщин.
Как сообщает служба исследований hh.ru, средняя зарплата, на которую рассчитывают женщины в Свердловской области, составляет 40 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 60 тысяч рублей.
По данным hh.ru, на женщин приходится 52% всех актуальных резюме в регионе. Чаще всего женщины ищут работу менеджерами по продажам (11%), администраторами (10%), продавцами (7%), бухгалтерами (5%), секретарями и менеджерами по работе с партнерами (по 4%), операторами ПК, экономистами, офис-менеджерами, делопроизводителями и дизайнерами (по 3%).
Реже всего женщины в Свердловской области рассматривают работу монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, дворниками, механиками, автослесарями и DevOps-инженерами. На каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех резюме женщин.
Как сообщает служба исследований hh.ru, средняя зарплата, на которую рассчитывают женщины в Свердловской области, составляет 40 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 60 тысяч рублей.
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