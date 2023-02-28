Зарплатные ожидания женщин в Свердловской области ниже, чем у мужчин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарплатные ожидания женщин на 20 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. К таким выводам пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru.По данным hh.ru, на женщин приходится 52% всех актуальных резюме в регионе. Чаще всего женщины ищут работу менеджерами по продажам (11%), администраторами (10%), продавцами (7%), бухгалтерами (5%), секретарями и менеджерами по работе с партнерами (по 4%), операторами ПК, экономистами, офис-менеджерами, делопроизводителями и дизайнерами (по 3%).Реже всего женщины в Свердловской области рассматривают работу монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, дворниками, механиками, автослесарями и DevOps-инженерами. На каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех резюме женщин.Как сообщает служба исследований hh.ru, средняя зарплата, на которую рассчитывают женщины в Свердловской области, составляет 40 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 60 тысяч рублей.