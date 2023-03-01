Фестиваль «Еще цветочки» преобразит сад Нурова в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге члены некоммерческой организации «Сад Нурова» в рамках фестиваля «Еще цветочки!» благоустроят участок набережной Исети вблизи Царского моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Планируется высадить в саду Нурова многолетние растения, обустроить дорожки, а также провести лекции, пикники и концерты. Все работы будут проводиться членами НКО и добровольцами. По задумке организаторов, благоустройство парка станет подарком Екатеринбургу на трехсотлетие. Город в свою очередь предоставит работникам всю необходимую технику.В создании проекта благоустройства участвовали ландшафтные дизайнеры из ССЛОУ «Клевер» и «Геоглиф-Урал». Ученые и специалисты кафедры биоразнообразия и экологии УрФУ и Ботанического сада УрО РАН позаботились, чтобы зеленая зона была интересной и долговечной.Ожидается, что работы начнутся в апреле. Добровольцы подготовят территорию: очистят газоны, обрежут деревья, заменят грунт. 12 июня на площадке пройдет пикник. Волонтеры и горожане будут высаживать растения и оформлять сад.Открытие преображенной площадки назначено на 9 июля. В этот день будут организованы небольшой концерт и пикник. В День города, 20 августа, в саду Нурова пройдут лекции и экскурсии, на которых горожанам расскажут о царстве растений и конкретных видах, поселившихся на берегу Исети.