ХК «Автомобилист» вновь проиграл во втором овертайме «Металлургу» в Кубке Гагарина

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Магнитогорске сегодня проводил третий матч серии с местным «Металлургом» и, как и в предыдущем матче в Екатеринбурге, потерпел поражение во втором овертайме. Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0; 0:1; 1:0; 1:0).Счёт в матче был открыт незадолго до окончания второго периода. Подопечные Николая Заварухина реализовали большинство – точным дальним попаданием отличился американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт.На четвёртой минуте третьего периода «Металлург» счёт сравнял – шайбу забросил Семён Кошелев. Основное время завершилось со счётом 1:1. В первом овертайме зрители голов не увидели, а во втором на 91-й минуте победную шайбу у магнитогорцев забросил Денис Зернов.Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет в среду, 8 марта, в Магнитогорске. Команды продолжат серию игр до четырёх побед.В других четвертьфинальных сериях Восточной конференции со счётом 2:1 ведут владивостокский «Адмирал» (у уфимского «Салавата Юлаева»), омский «Авангард» (у новосибирской «Сибири») и казанский «Ак Барс» (у нижнекамского «Нефтехимика»).