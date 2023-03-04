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ХК «Автомобилист» вновь проиграл во втором овертайме «Металлургу» в Кубке Гагарина
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Магнитогорске сегодня проводил третий матч серии с местным «Металлургом» и, как и в предыдущем матче в Екатеринбурге, потерпел поражение во втором овертайме. Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0; 0:1; 1:0; 1:0).
Счёт в матче был открыт незадолго до окончания второго периода. Подопечные Николая Заварухина реализовали большинство – точным дальним попаданием отличился американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт.
На четвёртой минуте третьего периода «Металлург» счёт сравнял – шайбу забросил Семён Кошелев. Основное время завершилось со счётом 1:1. В первом овертайме зрители голов не увидели, а во втором на 91-й минуте победную шайбу у магнитогорцев забросил Денис Зернов.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет в среду, 8 марта, в Магнитогорске. Команды продолжат серию игр до четырёх побед.
В других четвертьфинальных сериях Восточной конференции со счётом 2:1 ведут владивостокский «Адмирал» (у уфимского «Салавата Юлаева»), омский «Авангард» (у новосибирской «Сибири») и казанский «Ак Барс» (у нижнекамского «Нефтехимика»).
Счёт в матче был открыт незадолго до окончания второго периода. Подопечные Николая Заварухина реализовали большинство – точным дальним попаданием отличился американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт.
На четвёртой минуте третьего периода «Металлург» счёт сравнял – шайбу забросил Семён Кошелев. Основное время завершилось со счётом 1:1. В первом овертайме зрители голов не увидели, а во втором на 91-й минуте победную шайбу у магнитогорцев забросил Денис Зернов.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет в среду, 8 марта, в Магнитогорске. Команды продолжат серию игр до четырёх побед.
В других четвертьфинальных сериях Восточной конференции со счётом 2:1 ведут владивостокский «Адмирал» (у уфимского «Салавата Юлаева»), омский «Авангард» (у новосибирской «Сибири») и казанский «Ак Барс» (у нижнекамского «Нефтехимика»).
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