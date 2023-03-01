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Спектакль из Нижнего Тагила примет участие в международном фестивале кукольных театров
Общество
Фото: официальный сайт Нижнетагильского театра кукол / www.teatrkukol-nt.ru
Престижный Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова по традиции проводится осенью. Нынешний год не станет исключением. И хоть до сентября ещё очень далеко, уже известен список участников. Их всего 10, и один — из Нижнего Тагила.
Нижнетагильский театр кукол будет представлять на Международном фестивале постановку под названием «Хочу быть волком». В основу спектакля, предназначенного для младшей категории зрителей, легла притча швейцарской писательницы Беттины Вегенаст. Поставил спектакль режиссёр Александр Янушкевич, а кукол разрабатывала художница Татьяна Нерсисян. В прошлом году постановка «Хочу быть волком» уже проехалась по нескольким театральным фестивалям и вернулась с наградами: дипломом Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» (Казань) и призом 42-го Областного театрального конкурса-фестиваля «БРАВО!».
Международный фестиваль театров кукол, в котором нижнетагильская постановка станет участницей в сентябре, будет проводится в Москве уже в 12-й раз. Как и в прошлые годы, местом проведения станет легендарный театр Сергея Образцова. Конкурировать нижнетагильцам предстоит со спектаклями из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Красноярска, Донецка, Вологды. Международный статус в этом году смотру обеспечивают постановки из Израиля и Ирана.
Нижнетагильский театр кукол будет представлять на Международном фестивале постановку под названием «Хочу быть волком». В основу спектакля, предназначенного для младшей категории зрителей, легла притча швейцарской писательницы Беттины Вегенаст. Поставил спектакль режиссёр Александр Янушкевич, а кукол разрабатывала художница Татьяна Нерсисян. В прошлом году постановка «Хочу быть волком» уже проехалась по нескольким театральным фестивалям и вернулась с наградами: дипломом Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» (Казань) и призом 42-го Областного театрального конкурса-фестиваля «БРАВО!».
Международный фестиваль театров кукол, в котором нижнетагильская постановка станет участницей в сентябре, будет проводится в Москве уже в 12-й раз. Как и в прошлые годы, местом проведения станет легендарный театр Сергея Образцова. Конкурировать нижнетагильцам предстоит со спектаклями из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Красноярска, Донецка, Вологды. Международный статус в этом году смотру обеспечивают постановки из Израиля и Ирана.
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