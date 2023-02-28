В Академическом районе Екатеринбурга перекроют несколько улиц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга из-за строительства трамвайных путей закроют движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.С 15 апреля по 9 мая будет перекрыт участок улицы Павла Шаманова – от дома №21 до Вильгельма де Геннина. С 10 по 31 мая закроют движение транспорта по проспекту Академика Сахарова – от дома № 78 до Вильгельма де Геннина.С 1 по 30 июня перекроют улицу Краснолесья – от дома №125 до Вильгельма де Геннина. В это же время будет ограничено движение транспорта по улице Вильгельма де Геннина – от Академика Вонсовского до Объездной автодороги.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.