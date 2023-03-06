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В Екатеринбурге продолжается процесс по уголовному делу стрит-артера Леонида Чёрного
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается процесс по уголовному делу уличного художника Леонида Чёрного, которого обвиняют в вандализме по мотивам политической ненависти. Сегодня допрашивали основного свидетеля обвинения – индивидуального предпринимателя Арзу Мамедову.
Мамедова, на чьем овощном павильоне появилась оскорбительная надпись в адрес российского президента, призналась, что об этой надписи ей сначала сообщили сотрудники полиции. После этого она решила написать заявление.
Женщина не предоставила в суд копии чеков, однако утверждает, что понесла ущерб в размере 1000 рублей – на ацетон, перчатки и губки, которыми она оттирала надпись. По словам Мамедовой, большая часть надписи была не на павильоне, а на баннере с рекламой энергетика, который разместило на павильоне ООО «Мегаполис».
Также в суде сегодня допрашивали реализатора павильона – Ираду Мамедову. Она сообщила, что является лишь однофамилицей предпринимательницы. Женщина рассказала, что работала в павильоне до 02.00 и ночевала там же. Надпись она обнаружила утром, а потом сообщила об этом Арзу Мамедовой. Кто наносил надпись, женщина не видела.
Напомним, Леонида Чёрного (настоящее имя – Егор Ледякин) обвиняют в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ). По этой статье уличному художнику грозит три года лишения свободы.
Мамедова, на чьем овощном павильоне появилась оскорбительная надпись в адрес российского президента, призналась, что об этой надписи ей сначала сообщили сотрудники полиции. После этого она решила написать заявление.
Женщина не предоставила в суд копии чеков, однако утверждает, что понесла ущерб в размере 1000 рублей – на ацетон, перчатки и губки, которыми она оттирала надпись. По словам Мамедовой, большая часть надписи была не на павильоне, а на баннере с рекламой энергетика, который разместило на павильоне ООО «Мегаполис».
Также в суде сегодня допрашивали реализатора павильона – Ираду Мамедову. Она сообщила, что является лишь однофамилицей предпринимательницы. Женщина рассказала, что работала в павильоне до 02.00 и ночевала там же. Надпись она обнаружила утром, а потом сообщила об этом Арзу Мамедовой. Кто наносил надпись, женщина не видела.
Напомним, Леонида Чёрного (настоящее имя – Егор Ледякин) обвиняют в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ). По этой статье уличному художнику грозит три года лишения свободы.
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06 марта 2023
06 марта 2023