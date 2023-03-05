Возрастное ограничение 18+
Около ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Skoda Octavia сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло сегодня в 11.20 на улице 8 Марта около ТРЦ «Мегаполис».
По предварительным данным, водитель Skoda Octavia ехал по улице 8 Марта и на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 10-летнюю девочку с ушибом ноги доставили в больницу.
По предварительным данным, водитель Skoda Octavia ехал по улице 8 Марта и на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 10-летнюю девочку с ушибом ноги доставили в больницу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге мальчик переходил дорогу на красный свет и попал под колеса внедорожника
02 марта 2023
02 марта 2023