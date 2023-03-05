Около ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Skoda Octavia сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло сегодня в 11.20 на улице 8 Марта около ТРЦ «Мегаполис».По предварительным данным, водитель Skoda Octavia ехал по улице 8 Марта и на регулируемом пешеходном переходе сбил девочку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 10-летнюю девочку с ушибом ноги доставили в больницу.