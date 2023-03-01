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Стоимость обучения в УрФУ за год выросла в среднем на 15 тысяч рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На сайте Уральского федерального университета опубликовали приказ о стоимости обучения на 2023-2024 год. Для первокурсников бакалавриата самые дешевые направления стоят 165 тысяч рублей за год, а самые дорогие – 299 тысяч рублей.
За год стоимость обучения увеличилась почти по всем направлениям. Так, на этот учебный год стоимость обучения на первом курсе бакалавриата по направлению «Математика» стоила 150 тысяч рублей, а в новом учебном году будет стоить 165 тысяч рублей. Направления «Химия» и «Физика» подорожали со 166 тысяч рублей за год до 182 тысяч рублей. Желающим обучаться по специальности «Строительство» придется платить 199 тысяч рублей (в этом учебном году – 175 тысяч).
Подорожало обучение и по айти-специальностям. Например, год обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника» будет стоить 222 тысяч рублей, а 175 тысяч. 222 тысячи рублей будет стоить и обучение по направлению «Журналистика» (в этом учебном году – 198 тысяч).
Дороже всех стоит обучение по направлениям «Дизайн» и «Экономика: образовательная программа Мировая экономика и международный бизнес, двойной диплом» – 299 тысяч рублей для первокурсников.
В документе отмечается, что для граждан, поступивших на образовательные программа бакалавриата и специалитета очной формы обучения, предоставляются скидки в зависимости от результатов вступительных экзаменов.
За год стоимость обучения увеличилась почти по всем направлениям. Так, на этот учебный год стоимость обучения на первом курсе бакалавриата по направлению «Математика» стоила 150 тысяч рублей, а в новом учебном году будет стоить 165 тысяч рублей. Направления «Химия» и «Физика» подорожали со 166 тысяч рублей за год до 182 тысяч рублей. Желающим обучаться по специальности «Строительство» придется платить 199 тысяч рублей (в этом учебном году – 175 тысяч).
Подорожало обучение и по айти-специальностям. Например, год обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника» будет стоить 222 тысяч рублей, а 175 тысяч. 222 тысячи рублей будет стоить и обучение по направлению «Журналистика» (в этом учебном году – 198 тысяч).
Дороже всех стоит обучение по направлениям «Дизайн» и «Экономика: образовательная программа Мировая экономика и международный бизнес, двойной диплом» – 299 тысяч рублей для первокурсников.
В документе отмечается, что для граждан, поступивших на образовательные программа бакалавриата и специалитета очной формы обучения, предоставляются скидки в зависимости от результатов вступительных экзаменов.
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