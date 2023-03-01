Стоимость обучения в УрФУ за год выросла в среднем на 15 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На сайте Уральского федерального университета опубликовали приказ о стоимости обучения на 2023-2024 год. Для первокурсников бакалавриата самые дешевые направления стоят 165 тысяч рублей за год, а самые дорогие – 299 тысяч рублей.За год стоимость обучения увеличилась почти по всем направлениям. Так, на этот учебный год стоимость обучения на первом курсе бакалавриата по направлению «Математика» стоила 150 тысяч рублей, а в новом учебном году будет стоить 165 тысяч рублей. Направления «Химия» и «Физика» подорожали со 166 тысяч рублей за год до 182 тысяч рублей. Желающим обучаться по специальности «Строительство» придется платить 199 тысяч рублей (в этом учебном году – 175 тысяч).Подорожало обучение и по айти-специальностям. Например, год обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника» будет стоить 222 тысяч рублей, а 175 тысяч. 222 тысячи рублей будет стоить и обучение по направлению «Журналистика» (в этом учебном году – 198 тысяч).Дороже всех стоит обучение по направлениям «Дизайн» и «Экономика: образовательная программа Мировая экономика и международный бизнес, двойной диплом» – 299 тысяч рублей для первокурсников.В документе отмечается, что для граждан, поступивших на образовательные программа бакалавриата и специалитета очной формы обучения, предоставляются скидки в зависимости от результатов вступительных экзаменов.