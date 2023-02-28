Свердловские спортсмены завоевали 16 медалей на Международных спортивных Играх

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловские спортсмены завоевали 16 медалей на II зимних Международных спортивных Играх «Дети Азии», которые прошли в Кемерово. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.В соревнованиях участвовали 814 спортсменов из 13 стран мира. Россия была представлена восемью командами: сборными Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов, Москвы, Кемеровской области, Республик Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутия). Команда Уральского федерального округа вошла в тройку командного зачета.В составе команды УрФО были 36 спортсменов из Свердловской области. На их счету 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.Золотые медали завоевали Альбина Ильясова (конькобежный спорт, 1000 м, 1500 м, командный спринт), Мария Световцева, (прыжки на лыжах с трамплина, индивидуальные соревнования, трамплин К-40), Тихон Кочергин (лыжные гонки, индивидуальная гонка на 10 км), а также сборная УрФО по хоккею, в состав которой вошли десять игроков из екатеринбургских спортивных школ «Спартаковец» и «Юность».Вторые места заняли Альбина Ильясова (конькобежный спорт, 500 м и 3000 м), Дарья Дульцевая и Дарья Кревских (шорт-трек, эстафета на 3000 м) и Тихон Кочергин (лыжные гонки, «Эстафета дружбы»).Бронзовые медали завоевали София Промышленникова (фристайл, ски-кросс), Роман Герц (фристайл, ски-кросс), Иван Курынов (лыжные гонки, индивидуальная гонка на 10 км), Александр Лопаев (конькобежный спорт, 3000 м, масс-старт) и сборная УрФО по кёрлингу, в состав которой вошли трое екатеринбуржцев Мария Чемошенцева, Валерия Рыжова и Николай Николаев.По итогам игр сборная Сибирского федерального округа завоевала 15 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте в общем зачете оказалась сборная Москвы (15-9-10), а на третьем – сборная Уральского федерального округа (10-8-9).В программу игр вошли лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Также проводились показательные и демонстрационные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту.