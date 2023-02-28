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За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 23 тысяч тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С улиц Екатеринбурга за минувшие выходные вывезли более 23 тысяч тонн снежных масс и 46 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Коммунальщики для борьбы с гололедом израсходовали около 81 тысячи тонн ПГМ и фракционного песка. В круглосуточной уборке улиц было задействовано 911 единиц спецтехники и более тысячи рабочих.
Сегодня уборка города продолжается. На очистку улиц от снега вышел 461 рабочий, задействовано 207 единиц спецтехники.
Коммунальщики для борьбы с гололедом израсходовали около 81 тысячи тонн ПГМ и фракционного песка. В круглосуточной уборке улиц было задействовано 911 единиц спецтехники и более тысячи рабочих.
Сегодня уборка города продолжается. На очистку улиц от снега вышел 461 рабочий, задействовано 207 единиц спецтехники.
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