За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 23 тысяч тонн снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С улиц Екатеринбурга за минувшие выходные вывезли более 23 тысяч тонн снежных масс и 46 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Коммунальщики для борьбы с гололедом израсходовали около 81 тысячи тонн ПГМ и фракционного песка. В круглосуточной уборке улиц было задействовано 911 единиц спецтехники и более тысячи рабочих.Сегодня уборка города продолжается. На очистку улиц от снега вышел 461 рабочий, задействовано 207 единиц спецтехники.