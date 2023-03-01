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Дом Гайдара в Екатеринбурге отремонтируют для размещения в нём офисов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Памятник истории, расположенный на Набережной Рабочей молодёжи, 23, должны отреставрировать – государственная историко-культурная экспертиза одобрила проектную документацию по сохранению объекта.
Дом Гайдара был построен в 1890-х годах, а такое название и охранный статус получил во второй половине XX века – из-за проживания в нём советского писателя Аркадия Гайдара в 1927 году. С 1908 по 2015 год дом принадлежал семье Пестовых (у них и арендовал Гайдар комнату в 1927 году), в 2000-е годы, когда рядом строился бизнес-центр «Демидов», несколько раз горел. В 2015 году дом был выкуплен у Анатолия Пестова за 35 млн рублей из областного бюджета, однако на протяжении семи лет никакое применение областные власти ему найти не могли, всё это время здание было завешено баннерами.
В апреле прошлого года власти Свердловской области объявили аукцион на аренду здания сроком на 49 лет. Здание предложили арендовать за 17 тысяч рублей в месяц, в итоге аукцион был заключён с единственным заявившимся участником – ООО «ВК Групп», предложившим ставку за аренду 17 тысяч 850 рублей в месяц.
ООО «ВК Групп», согласно выписке из ЕГРЮЛ, занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.
Дом Гайдара – единственное историческое здание, сохранившееся на бывшей Тимофеевской набережной в Екатеринбурге, вся остальная дореволюционная застройка здесь была снесена в 1980-е– 2000-е.
Дом Гайдара был построен в 1890-х годах, а такое название и охранный статус получил во второй половине XX века – из-за проживания в нём советского писателя Аркадия Гайдара в 1927 году. С 1908 по 2015 год дом принадлежал семье Пестовых (у них и арендовал Гайдар комнату в 1927 году), в 2000-е годы, когда рядом строился бизнес-центр «Демидов», несколько раз горел. В 2015 году дом был выкуплен у Анатолия Пестова за 35 млн рублей из областного бюджета, однако на протяжении семи лет никакое применение областные власти ему найти не могли, всё это время здание было завешено баннерами.
В апреле прошлого года власти Свердловской области объявили аукцион на аренду здания сроком на 49 лет. Здание предложили арендовать за 17 тысяч рублей в месяц, в итоге аукцион был заключён с единственным заявившимся участником – ООО «ВК Групп», предложившим ставку за аренду 17 тысяч 850 рублей в месяц.
ООО «ВК Групп», согласно выписке из ЕГРЮЛ, занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.
Дом Гайдара – единственное историческое здание, сохранившееся на бывшей Тимофеевской набережной в Екатеринбурге, вся остальная дореволюционная застройка здесь была снесена в 1980-е– 2000-е.
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