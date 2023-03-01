В Кировграде взыскали 50 тысяч рублей с хозяйки собаки, напавшей на ребенка

«В соответствии с положениями гражданского законодательства собственник животного обязан содержать его таким образом, чтобы животное не причиняло вред иным лицам, в противном случае, на собственника может быть возложена обязанность по возмещению причиненного вреда», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировграде взыскали компенсацию морального вреда с хозяйки собаки, напавшей на ребенка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Инцидент произошел днем 15 октября 2022 года. Во время прогулки на улице на мальчика 2016 года рождения напала собака, которая выгуливалась без намордника. В результате у мальчика диагностировали укушенную рану левой голени.Ребенка доставили в Кировградскую ЦГБ, где ему обработали раны и наложили повязки в месте укуса. В дальнейшем мальчик находился на амбулаторном лечении.Прокурор Кировграда направил в суд исковое заявление о взыскании с владелицы собаки компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Кировградский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.