В Большом выставочном зале в Екатеринбурге открывается первая выставка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывают первую выставку в своем новом пространстве – Большом выставочном зале. Выставка называется «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний».В пресс-службе музея рассказали, что на выставке будет представлено более 70 работ знаковых художников Уфы и Челябинска из собраний Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, частного собрания А.М. Назарова и мастерской П. П. Ходаева. Экспозиция открывает серию проектов музея, которые посвящены важным именам и явлениям в искусстве регионов России.Экспозицию дополнят документальным фильмом, снятым специально для выставки. В фильме можно будет увидеться архивные материалы, видео-интервью с художников Павлом Ходаевым, Алексеем Назаровым (сыном Михаила Назарова), художником Николаем Пахомовым, искусствоведом Светланой Игнатенко и другими деятелями башкирской и челябинской художественной среды.Выставка будет представлена в Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» с 10 марта по 28 мая 2023 года. В Большой выставочный зал можно попасть через «Эрмитаж-Урал» по единому входному билету.