В Челябинске напали на адвоката, который должен был представлять екатеринбургского журналиста в суде

«Я не думаю, что моего адвоката избили по моему делу. Он ведет несколько процессов в Челябинске – пытается лишить мандата одного депутата Челябинского ЗакСО. Просто катастрофичное стечение обстоятельств, что сегодня с утра вышел из подъезда, собирался ехать в Екатеринбург, на мое судебное разбирательство с мэром Асбеста Натальей Тихоновой и… напали. Суд в любом случае состоится. Позже узнаем, что решила судья Решетниченко», – рассказал «Вечерним ведомостям» Фоминцев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Рано утром на адвоката Николая Кошмана напали в Челябинске. Он должен был сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга представлять интересы журналиста Дмитрия Фоминцева, на которого иск о защите чести подала глава Асбеста Наталья Тихонова.На Николая Кошмана напали в 06.40, когда он выходил из подъезда своего дома. В результате у него сломаны челюсть и рука. Журналист Дмитрий Фоминцев подал ходатайство об отложении процесса и решил сегодня в суд не идти.Отметим, что Николай Кошман в Челябинске пытается через суд лишить мандата депутата-единоросса Алексея Денисенко (одного из владельцев обувной фабрики «Юничел») – на основании того, что тот не указал в декларации зарубежное имущество своей супруги. Депутаты регионального Заксобрания решили ограничиться лишь предупреждением Денисенко.