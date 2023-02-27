Суд над экс-главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом* может стартовать в марте

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Суд по делу бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* может начаться к концу марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.«[Эти] сведения близки к правде. Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича* по существу может начаться к концу марта», – ответил Идамжапов на вопрос о завершении расследования.Так адвокат прокомментировал слова Алексея Венедиктова** о том, что Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела.Напомним, что уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) в отношении Ройзмана* было возбуждено летом 2022 года из-за видео в интернете. Ранее политика трижды штрафовали по статье о дискредитации использования ВС РФ.