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Суд над экс-главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом* может стартовать в марте
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд по делу бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* может начаться к концу марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.
«[Эти] сведения близки к правде. Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича* по существу может начаться к концу марта», – ответил Идамжапов на вопрос о завершении расследования.
Так адвокат прокомментировал слова Алексея Венедиктова** о том, что Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела.
Напомним, что уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) в отношении Ройзмана* было возбуждено летом 2022 года из-за видео в интернете. Ранее политика трижды штрафовали по статье о дискредитации использования ВС РФ.
* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр физлиц-иноагентов.
**Алексей Венедиктов внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов.
«[Эти] сведения близки к правде. Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича* по существу может начаться к концу марта», – ответил Идамжапов на вопрос о завершении расследования.
Так адвокат прокомментировал слова Алексея Венедиктова** о том, что Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела.
Напомним, что уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) в отношении Ройзмана* было возбуждено летом 2022 года из-за видео в интернете. Ранее политика трижды штрафовали по статье о дискредитации использования ВС РФ.
* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр физлиц-иноагентов.
**Алексей Венедиктов внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов.
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