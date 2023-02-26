В столице Урала ищут 35-летнего мужчину, пропавшего 20 февраля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 35-летнего Ильдуса Мухамедзянова. С 20 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.