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В столице Урала ищут 35-летнего мужчину, пропавшего 20 февраля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 35-летнего Ильдуса Мухамедзянова. С 20 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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