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Екатеринбургский зооспасатель освободил запутавшихся в нитках голубей

13.08 Воскресенье, 5 марта 2023
Общество
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков освободил двух голубей, которые запутались в нитках и повисли на дереве вниз головой. О попавших в беду птицах волонтёру сообщила семья, приходившая к берегу Исети подкармливать уток.

«Такие ситуации возникают достаточно регулярно, и чаще всего в них попадают именно голуби. Если обрывок нитки обмотается вокруг лапы, то зацепиться и повиснуть в ветвях – лишь дело времени. Длительное висение птицы вниз головой приводит к нарушению кровообращения, смещению внутренних органов. Мы по опыту знаем, как часто такие вызовы заканчиваются тем, что мы снимаем уже погибшую или умирающую птицу. Поэтому такие вызовы относятся к разряду неотложных»,

– объяснил Зенков в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге».


К счастью, волонтёр подоспел вовремя. Голубей сняли вместе с веткой и кропотливо состригли с их лапок нитки.

Крылья и лапы у птиц оказались целы, однако взлететь после освобождения они не сумели. Бедолаги не могли уверенно ходить и периодически заваливались на бок, поэтому заявители приютили обоих голубей к себе домой, чтобы понаблюдать за их состоянием.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:08 Екатеринбургский зооспасатель освободил запутавшихся в нитках голубей
11:54 На трассе «Пермь – Екатеринбург» из-за «пробки» изменили временной интервал светофора
11:23 Квартиру интернет-живодёра из Режа пытались поджечь
10:03 В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
09:47 В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушибла колено в ДТП с Volkswagen
20:14 ХК «Автомобилист» уступил во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом»
18:07 ФК «Урал» упустил в Москве победу над «Спартаком»
17:40 Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Екатеринбурге
16:48 Пожар в строящейся многоэтажке на Евгения Савкова в Екатеринбурге потушили
16:12 Свердловское Минприроды обещало направить 384 миллиона на противопожарную охрану лесов
15:02 Треть родителей в Екатеринбурге уверены, что дети могут работать с 14 лет
14:00 В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась строящаяся многоэтажка
13:49 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
13:07 В СНТ «Медик» Полевского объявили карантин по бешенству
12:12 В екатеринбургском общежитии 72-летнюю пенсионерку обокрал сосед
11:00 В Екатеринбурге ищут 16-летнуюю девушку, пропавшую 28 февраля
10:04 Крупный пожар произошёл в Камышловском районе Свердловской области
21:24 Насильно удерживаемого несовершеннолетнего обнаружили сотрудники ДПС в остановленном в Екатеринбурге автомобиле
21:04 Две «ГАЗели» в Нижнем Тагиле «забодали» друг друга
20:34 Жители посёлка Нагорный под Верхней Пышмой опасаются экокатастрофы
19:54 Фильмы скандального датчанина в Екатеринбурге можно будет увидеть на большом экране
18:56 Вместо «расслабона» со жрицей любви житель Нижнего Тагила получил «головняки» с мошенниками
18:23 Больной ДЦП мальчик живёт с родителями в бытовом вагончике в Старопышминске
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