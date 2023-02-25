Екатеринбургский зооспасатель освободил запутавшихся в нитках голубей





– объяснил Зенков в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге». «Такие ситуации возникают достаточно регулярно, и чаще всего в них попадают именно голуби. Если обрывок нитки обмотается вокруг лапы, то зацепиться и повиснуть в ветвях – лишь дело времени. Длительное висение птицы вниз головой приводит к нарушению кровообращения, смещению внутренних органов. Мы по опыту знаем, как часто такие вызовы заканчиваются тем, что мы снимаем уже погибшую или умирающую птицу. Поэтому такие вызовы относятся к разряду неотложных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков освободил двух голубей, которые запутались в нитках и повисли на дереве вниз головой. О попавших в беду птицах волонтёру сообщила семья, приходившая к берегу Исети подкармливать уток.К счастью, волонтёр подоспел вовремя. Голубей сняли вместе с веткой и кропотливо состригли с их лапок нитки.Крылья и лапы у птиц оказались целы, однако взлететь после освобождения они не сумели. Бедолаги не могли уверенно ходить и периодически заваливались на бок, поэтому заявители приютили обоих голубей к себе домой, чтобы понаблюдать за их состоянием.