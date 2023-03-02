ХК «Автомобилист» уступил во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

4 марта в Кубке Гагарина состоялся второй матч четвертьфинала Восточной Конференции КХЛ – екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» встречался с магнитогорским «Металлургом». Но если в матче в четверг екатеринбуржцы одержали победу, в этот раз сильнее оказались гости с Южного Урала.Как и в первом матче, счёт в первом периоде открыли гости – на 14-й минуте шайбу в ворота Йохана Маттссона забросил Никита Коростелёв. На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Металлурга».На 9-й минуте второго периода магнитогорцы преимущество удвоили – Брендан Лейпсик сделал счёт 0:2.Но через три с небольшим минуты Брукс Мэйсек сократил разницу в счёте – 1:2. Результативными передачами в этой атаке отметились Сергей Широков и Кёртис Волк.За две минуты до окончания третьего периода тот же Брукс Мэйсек после передач Стефана Да Косты и Ника Эберта сравнял счёт — 2:2.Первый овертайм прошёл без голов, а во втором овертайме весьма курьёзную шайбу, которая стала победной, забросил капитан «Металлурга» Яковлев. Итог – победа «Металлурга» со счётом 3:2.Счёт в серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» стал 1:1. Серия переезжает в Магнитогорск, следующий матч состоится на арене «Металлург» в понедельник, 6 марта.