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ХК «Автомобилист» уступил во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом»
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
4 марта в Кубке Гагарина состоялся второй матч четвертьфинала Восточной Конференции КХЛ – екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» встречался с магнитогорским «Металлургом». Но если в матче в четверг екатеринбуржцы одержали победу, в этот раз сильнее оказались гости с Южного Урала.
Как и в первом матче, счёт в первом периоде открыли гости – на 14-й минуте шайбу в ворота Йохана Маттссона забросил Никита Коростелёв. На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Металлурга».
На 9-й минуте второго периода магнитогорцы преимущество удвоили – Брендан Лейпсик сделал счёт 0:2.
Но через три с небольшим минуты Брукс Мэйсек сократил разницу в счёте – 1:2. Результативными передачами в этой атаке отметились Сергей Широков и Кёртис Волк.
За две минуты до окончания третьего периода тот же Брукс Мэйсек после передач Стефана Да Косты и Ника Эберта сравнял счёт — 2:2.
Первый овертайм прошёл без голов, а во втором овертайме весьма курьёзную шайбу, которая стала победной, забросил капитан «Металлурга» Яковлев. Итог – победа «Металлурга» со счётом 3:2.
Счёт в серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» стал 1:1. Серия переезжает в Магнитогорск, следующий матч состоится на арене «Металлург» в понедельник, 6 марта.
Как и в первом матче, счёт в первом периоде открыли гости – на 14-й минуте шайбу в ворота Йохана Маттссона забросил Никита Коростелёв. На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Металлурга».
На 9-й минуте второго периода магнитогорцы преимущество удвоили – Брендан Лейпсик сделал счёт 0:2.
Но через три с небольшим минуты Брукс Мэйсек сократил разницу в счёте – 1:2. Результативными передачами в этой атаке отметились Сергей Широков и Кёртис Волк.
За две минуты до окончания третьего периода тот же Брукс Мэйсек после передач Стефана Да Косты и Ника Эберта сравнял счёт — 2:2.
Первый овертайм прошёл без голов, а во втором овертайме весьма курьёзную шайбу, которая стала победной, забросил капитан «Металлурга» Яковлев. Итог – победа «Металлурга» со счётом 3:2.
Счёт в серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» стал 1:1. Серия переезжает в Магнитогорск, следующий матч состоится на арене «Металлург» в понедельник, 6 марта.
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