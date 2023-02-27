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ФК «Урал» упустил в Москве победу над «Спартаком»

18.07 Суббота, 4 марта 2023
Общество
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
В первом в 2023 году матче в рамках МИР Российской Премьер-лиги екатеринбургский «Урал» в Москве встречался с местным «Спартаком». Встреча выдалась результативной и напряжённой и завершилась «боевой» ничьей.

Первый мяч был забит на 29-й минуте – москвичи сбили в своей штрафной Алексея Каштанова и был назначен пенальти, который уверенно реализовал нидерландский нападающий екатеринбуржцев Рай Влут.

В компенсированное к первому тайму время «Спартаку» удалось сравнять счёт – мяч рикошетом от Мингияна Бевеева залетел в ворота после удара полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Во втором тайме «Урал» вновь вышел вперёд – на 64-у минуте отличился Эрик Бикфалви. Но тот же Литвинов спустя 11 минут сравнял счёт.

На 86-й минуте мяч после удара нападающего «Спартака» Александра Соболева влетел в сетку ворот «Урала», но незадолго до этого прозвучал свисток судьи. Момент был проверен с помощью VAR, и видеоарбитры подтвердили, что имело место нарушение правил. Итоговый счёт остался неизменным — 2:2.

«Урал» продлил свою беспроигрышную серию в официальных турнирах до 14 матчей. В РПЛ команда идёт на 10-м месте с 22-мя очками. «Спартак» с 37-ю баллами занимает вторую позицию.

Свой следующий матч в рамках МИР РПЛ «Урал» проведёт 11 марта в Москве против «Торпедо».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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