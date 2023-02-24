Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Екатеринбурге





– сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Свердловской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса «Екатеринбург – Баку» авиакомпании «ИрАэро». Известно, что причиной переноса вылета стало позднее прибытие воздушного судна.Самолёт должен был вылететь из Кольцово 3 марта в 22.35, но рейс перенесли на 4 марта 09.55, а потом на 14.00. По данным портала «Е1», после этого полёт отложили ещё раз.Отмечается, что авиакомпания предоставила пассажирам гостиницу и обед.Всего рейс ждут 98 пассажиров, из них 17 несовершеннолетних.