Свердловское Минприроды обещало направить 384 миллиона на противопожарную охрану лесов





– заявили в ДИПе. «Кроме того, в 2023 году запланировано устройство 1,8 тысячи километров противопожарных минерализованных полос и прочистка 2,2 тысячи километров уже существующих противопожарных полос»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области пообещало направить 384 миллиона рублей на охрану лесов от пожаров в 2023 году. Предполагается, что средства пойдут на противопожарное обустройство лесов, систему мониторинга и содержание лесопожарных подразделений.Как сообщает департамент информационной политики региона, первые противопожарные мероприятия начнут проводить, как только оттает почва. Специалисты будут приводить в порядок дороги, которые нужны для проезда пожарных машин, а также создавать новые.Бороться с лесными пожарами на территории региона традиционно будет «Уральская база авиационной охраны лесов». В её структуре – 679 человек и 407 единиц техники.Для мониторинга пожарной опасности уже утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования лесов. Для наземного будет действовать 191 маршрут протяженностью 16,6 тысячи километров. Авиационный будут вести по 8 маршрутам протяженностью 3,4 тысячи километров.Пожароопасный сезон в Свердловской области ежегодно начинается с 15 апреля и длиться в среднем порядка 6 месяцев.