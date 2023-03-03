Возрастное ограничение 18+
Треть родителей в Екатеринбурге уверены, что дети могут работать с 14 лет
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Каждый третий родитель в Екатеринбурге считает, что работу можно искать с момента получения паспорта (34%). Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску работы «SuperJob».
В том, что выходить на рынок труда следует по достижению 18 лет, уверены 16%. Мнения, что устраиваться на работу нужно только после получения профессии, придерживаются 9% екатеринбуржцев.
Лишь 3% родителей из Екатеринбурга убеждены, что ребёнок может начинать работать ещё до достижения им 12 лет. Ещё 5% не против труда детей с 12 лет.
«С точки зрения 25% жителей уральской столицы, трудоустройство допустимо только с 16-17 лет»,
– отмечают эксперты сервиса.
В том, что выходить на рынок труда следует по достижению 18 лет, уверены 16%. Мнения, что устраиваться на работу нужно только после получения профессии, придерживаются 9% екатеринбуржцев.
Лишь 3% родителей из Екатеринбурга убеждены, что ребёнок может начинать работать ещё до достижения им 12 лет. Ещё 5% не против труда детей с 12 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области только 5% владельцев готовы очистить свой участок от незаконной свалки
27 февраля 2023
27 февраля 2023
В Екатеринбурге увеличится количество детских лагерей
01 марта 2023
01 марта 2023