Треть родителей в Екатеринбурге уверены, что дети могут работать с 14 лет





– отмечают эксперты сервиса. «С точки зрения 25% жителей уральской столицы, трудоустройство допустимо только с 16-17 лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Каждый третий родитель в Екатеринбурге считает, что работу можно искать с момента получения паспорта (34%). Такие данные приводят специалисты сервиса по поиску работы «SuperJob».В том, что выходить на рынок труда следует по достижению 18 лет, уверены 16%. Мнения, что устраиваться на работу нужно только после получения профессии, придерживаются 9% екатеринбуржцев.Лишь 3% родителей из Екатеринбурга убеждены, что ребёнок может начинать работать ещё до достижения им 12 лет. Ещё 5% не против труда детей с 12 лет.