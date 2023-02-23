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Фильмы скандального датчанина в Екатеринбурге можно будет увидеть на большом экране
Общество
Фрагмент постера фильма «Антихрист»
Ретроспективу фильмов Ларса Фон Триера запускает на следующей неделе кинозал Ельцин Центра. С 14-го по 22-е марта здесь можно будет увидеть 9 кинокартин скандального и талантливого датского режиссёра-провокатора.
Начнётся ретроспектива со стильной драмы «Европа» 1991-го года. Именно после выхода этого фильма на молодого (тогда) режиссёра обратили внимание кинокритики и синефилы всего мира. Лента, главные роли в которой сыграли европейские кинозвёзды Барбара Сукова, Удо Кир, Жан-Марк Барр, собрала целую россыпь престижных наград, включая несколько призов Каннского фестиваля.
В последующие дни в Ельцин Центре будут показаны такие известные фильмы Триера, как «Танцующая в темноте», «Идиоты», «Догвилль», «Мандерлей», «Антихрист». Все они в года премьер становились заметными кинособытиями, вызывали громкие споры между почитателями и ненавистниками творчества Триера и значительно влияли на современный киноязык.
Составители программы поместили в ретроспективу и несколько наименее известных работ датчанина. Это «Элементы преступления» — сюрреалистический триллер о поисках маньяка-убийцы, снятый ещё до «Европы», и «Пять препятствий» – документальный фильм, в котором Ларс Фон Триер рассказывает о принципах «Догмы» — направления в кинематографа, изобретенного режиссёром вместе со своими коллегами.
Все фильмы ретроспективы будут идти на языке оригинала с переводом на русский язык субтитрами. Подробное расписание показов можно посмотреть на сайте Ельцин Центра.
Начнётся ретроспектива со стильной драмы «Европа» 1991-го года. Именно после выхода этого фильма на молодого (тогда) режиссёра обратили внимание кинокритики и синефилы всего мира. Лента, главные роли в которой сыграли европейские кинозвёзды Барбара Сукова, Удо Кир, Жан-Марк Барр, собрала целую россыпь престижных наград, включая несколько призов Каннского фестиваля.
В последующие дни в Ельцин Центре будут показаны такие известные фильмы Триера, как «Танцующая в темноте», «Идиоты», «Догвилль», «Мандерлей», «Антихрист». Все они в года премьер становились заметными кинособытиями, вызывали громкие споры между почитателями и ненавистниками творчества Триера и значительно влияли на современный киноязык.
Составители программы поместили в ретроспективу и несколько наименее известных работ датчанина. Это «Элементы преступления» — сюрреалистический триллер о поисках маньяка-убийцы, снятый ещё до «Европы», и «Пять препятствий» – документальный фильм, в котором Ларс Фон Триер рассказывает о принципах «Догмы» — направления в кинематографа, изобретенного режиссёром вместе со своими коллегами.
Все фильмы ретроспективы будут идти на языке оригинала с переводом на русский язык субтитрами. Подробное расписание показов можно посмотреть на сайте Ельцин Центра.
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