Больной ДЦП мальчик живёт с родителями в бытовом вагончике в Старопышминске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После пожара 3-летней давности супружеская чета Лазаревых из Старопышминска лишилась частного дома. Все эти годы вместе с 11-летним сыном, у которого диагностировано ДЦП, ютятся в бытовом вагончике.Пожар, который лишил Александра, Татьяну и Рому нормального жилья, случился посреди зимы, в конце 2020-го года. Сердобольные люди помогли, кто чем мог. Но собранных денег семье хватило только на то, чтобы приобрести бытовой вагон, немного утеплить и минимально обустроить. По крайней мере, стало удобнее, чем в предбаннике, где какое-то время приходилось жить сразу после пожара. Однако, условия всё равно слишком тяжёлые, особенно — с учётом состояния Романа, чье здоровье уже заметно ухудшилось. Необходимо строить новый дом на месте сгоревшего. Но пока семья осилила только закладку фундамента, да и то — незаконченную.О семье погорельцев из Старопышминска напомнила берёзовская газета «Золотая горка». И объявила продолжение сбора средств на восстановление дома Лазаревых. Нужны не только деньги, но и строительные материалы, инструменты и рабочие руки, которые уж точно не помешают при возведении стен, к которому Александр Лазарев надеется приступить с наступлением тёплых дней. Предложить свою помощь можно по номеру телефона 8-919-382-24-75 (Татьяна).