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В Екатеринбурге ограничат движение на пересечении Титова и Рижского переулка
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На перекрестке улицы Титова и Рижского переулка в Екатеринбурге на месяц ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля. Перекрытие связано со строительством наружных сетей водоснабжения.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля. Перекрытие связано со строительством наружных сетей водоснабжения.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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