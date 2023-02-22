В Екатеринбурге ограничат движение на пересечении Титова и Рижского переулка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На перекрестке улицы Титова и Рижского переулка в Екатеринбурге на месяц ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля. Перекрытие связано со строительством наружных сетей водоснабжения.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.