Более 10 наград завоевали спортсмены Клуба самбо УГМК на чемпионате России

– Спасибо всей команде, готовились вместе, плечом к плечу, поэтому такой результат не только моя заслуга, – поделился Рамед Гукев.



Фото: пресс-служба УГМК

– Главное – быть готовым внутри. Немного подвело колено, но я дотерпел и сделал все, что мог, – признался Черноскулов.



Фото: пресс-служба УГМК

– Обстоятельства сложились так, что травма не дала возможность отработать до конца. Но ничего, на следующий год вернемся за золотом, – прокомментировал свое выступление наш супертяж Антон Брачев.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Спортсмены верхнепышминского КС УГМК собрали внушительный урожай из 11 медалей на чемпионате России по самбо в Перми. При этом разыгрывались не только награды, но и путевки на чемпионаты мира и Европы этого года. Победитель национального турнира отправится на мировой форум в ноябре в Ереван (Армения), серебряный призер получил право выступить в апреле на континентальном чемпионате в Израиле.Мужественный Рамед Гукев, переживший череду травм, наконец добился давно заслуженного титула сильнейшего самбиста страны в категории до 71 кг, и теперь в статусе победителя ему предстоит попробовать себя на чемпионате мира в Ереване.Кроме того, по результатам чемпионата России в Перми КС УГМК завоевал рекордное число серебряных медалей.Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов в очередной раз продемонстрировал, что значит любовь и преданность борьбе, а также желание побеждать. В свои 39 лет он выиграл в Перми серебряную медаль в категории до 98 кг. Неслучайно после финального свистка решающей встречи его соперник, тоже очень титулованный самбист из Владимирской области Антон Коновалов, жестом указал, кто был главным героем этого поединка.В компанию серебряных призеров и будущих участников чемпионата Европы к Альсиму присоединились также Владимир Гладких (до 58 кг), Руслан Багдасарян (до 64 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг). Причем Владимир Гладких завоевал серебряную медаль лавного национального соревнования в седьмой раз подряд.Еще одну серебряную медаль принес Герман Сорокин в категории до 53 кг, которая, увы, не имеет выхода на международную арену, но дает возможность проявить себя молодым талантам.Виталий Симаков (до 58 кг), Иван Луканин и Станислав Скрябин (оба – до 79 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата.