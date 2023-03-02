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Более 10 наград завоевали спортсмены Клуба самбо УГМК на чемпионате России
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Спортсмены верхнепышминского КС УГМК собрали внушительный урожай из 11 медалей на чемпионате России по самбо в Перми. При этом разыгрывались не только награды, но и путевки на чемпионаты мира и Европы этого года. Победитель национального турнира отправится на мировой форум в ноябре в Ереван (Армения), серебряный призер получил право выступить в апреле на континентальном чемпионате в Израиле.
Мужественный Рамед Гукев, переживший череду травм, наконец добился давно заслуженного титула сильнейшего самбиста страны в категории до 71 кг, и теперь в статусе победителя ему предстоит попробовать себя на чемпионате мира в Ереване.
Фото: пресс-служба УГМК
Кроме того, по результатам чемпионата России в Перми КС УГМК завоевал рекордное число серебряных медалей.
Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов в очередной раз продемонстрировал, что значит любовь и преданность борьбе, а также желание побеждать. В свои 39 лет он выиграл в Перми серебряную медаль в категории до 98 кг. Неслучайно после финального свистка решающей встречи его соперник, тоже очень титулованный самбист из Владимирской области Антон Коновалов, жестом указал, кто был главным героем этого поединка.
В компанию серебряных призеров и будущих участников чемпионата Европы к Альсиму присоединились также Владимир Гладких (до 58 кг), Руслан Багдасарян (до 64 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг). Причем Владимир Гладких завоевал серебряную медаль лавного национального соревнования в седьмой раз подряд.
Фото: пресс-служба УГМК
Еще одну серебряную медаль принес Герман Сорокин в категории до 53 кг, которая, увы, не имеет выхода на международную арену, но дает возможность проявить себя молодым талантам.
Виталий Симаков (до 58 кг), Иван Луканин и Станислав Скрябин (оба – до 79 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата.
Мужественный Рамед Гукев, переживший череду травм, наконец добился давно заслуженного титула сильнейшего самбиста страны в категории до 71 кг, и теперь в статусе победителя ему предстоит попробовать себя на чемпионате мира в Ереване.
– Спасибо всей команде, готовились вместе, плечом к плечу, поэтому такой результат не только моя заслуга, – поделился Рамед Гукев.
Фото: пресс-служба УГМК
Кроме того, по результатам чемпионата России в Перми КС УГМК завоевал рекордное число серебряных медалей.
Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов в очередной раз продемонстрировал, что значит любовь и преданность борьбе, а также желание побеждать. В свои 39 лет он выиграл в Перми серебряную медаль в категории до 98 кг. Неслучайно после финального свистка решающей встречи его соперник, тоже очень титулованный самбист из Владимирской области Антон Коновалов, жестом указал, кто был главным героем этого поединка.
– Главное – быть готовым внутри. Немного подвело колено, но я дотерпел и сделал все, что мог, – признался Черноскулов.
В компанию серебряных призеров и будущих участников чемпионата Европы к Альсиму присоединились также Владимир Гладких (до 58 кг), Руслан Багдасарян (до 64 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг). Причем Владимир Гладких завоевал серебряную медаль лавного национального соревнования в седьмой раз подряд.
Фото: пресс-служба УГМК
– Обстоятельства сложились так, что травма не дала возможность отработать до конца. Но ничего, на следующий год вернемся за золотом, – прокомментировал свое выступление наш супертяж Антон Брачев.
Еще одну серебряную медаль принес Герман Сорокин в категории до 53 кг, которая, увы, не имеет выхода на международную арену, но дает возможность проявить себя молодым талантам.
Виталий Симаков (до 58 кг), Иван Луканин и Станислав Скрябин (оба – до 79 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата.
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