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В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства

11.22 Пятница, 3 марта 2023
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге и Березовском к 2025 году планируют построить две новые школы на принципах государственно-частного партнерства. Министерство образования и молодежной политики региона подписало соответствующие концессионные соглашения с инвесторами.

Как сообщили в департаменте информполитики области, первое соглашение о строительстве школы на 1,5 тысячи мест в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера заключили с компанией «Атомстройкомплекс-СПК № 2». Стоимость проекта – 3,6 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета.

Предполагается, что это будет четырехэтажное здание с необычной архитектурой: скатными крышами, выразительной пластикой фасадов и наличием высотной доминанты по типу башни. Школа будет состоять из трех блоков: начальной школы на 600 учеников, основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений.

Заместитель директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов рассказал, что сроки реализации строительной части проекта – до 24 декабря 2024 года.


Фото: департамент информационной политики Свердловской области


«Еще пять лет техническая эксплуатация тоже за нашей компанией. Полторы тысячи деток получат возможность пойти в новую школу уже первого сентября 2025 года. Как только у нас будут правоустанавливающие документы, мы в кратчайшие сроки выйдем на площадку и приступим к строительно-монтажным работам», – заявил Копылов.


Соглашение о строительстве школы на 825 мест в Березовском на улице Победы заключили с «Центром стратегического партнерства и инвестиций». Стоимость проекта – 2,5 миллиарда рублей, из которых почти 810 миллионов предусмотрены в федеральном бюджете.

«Сроки у нас очень сжатые. В декабре 2024 года мы должны школу сдать и передать образовательному учреждению», – сообщил директор «Центра стратегического партнерства и инвестиций» Вячеслав Брозовский.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:24 Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Новоуральске
21:12 Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее
20:46 Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды
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19:48 Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
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18:43 Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
17:51 Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
17:25 В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры
16:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана
16:27 Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
15:49 В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
15:15 Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
14:54 Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
14:26 В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта
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