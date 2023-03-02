В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства

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«Еще пять лет техническая эксплуатация тоже за нашей компанией. Полторы тысячи деток получат возможность пойти в новую школу уже первого сентября 2025 года. Как только у нас будут правоустанавливающие документы, мы в кратчайшие сроки выйдем на площадку и приступим к строительно-монтажным работам», – заявил Копылов.

«Сроки у нас очень сжатые. В декабре 2024 года мы должны школу сдать и передать образовательному учреждению», – сообщил директор «Центра стратегического партнерства и инвестиций» Вячеслав Брозовский.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге и Березовском к 2025 году планируют построить две новые школы на принципах государственно-частного партнерства. Министерство образования и молодежной политики региона подписало соответствующие концессионные соглашения с инвесторами.Как сообщили в департаменте информполитики области, первое соглашение о строительстве школы на 1,5 тысячи мест в Екатеринбурге в районе улиц Советской — Блюхера заключили с компанией «Атомстройкомплекс-СПК № 2». Стоимость проекта – 3,6 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета.Предполагается, что это будет четырехэтажное здание с необычной архитектурой: скатными крышами, выразительной пластикой фасадов и наличием высотной доминанты по типу башни. Школа будет состоять из трех блоков: начальной школы на 600 учеников, основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений.Заместитель директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов рассказал, что сроки реализации строительной части проекта – до 24 декабря 2024 года.Соглашение о строительстве школы на 825 мест в Березовском на улице Победы заключили с «Центром стратегического партнерства и инвестиций». Стоимость проекта – 2,5 миллиарда рублей, из которых почти 810 миллионов предусмотрены в федеральном бюджете.