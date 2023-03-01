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На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных состоится ярмарка

10.49 Пятница, 3 марта 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На центральной площади Екатеринбурга 4 и 5 марта пройдет первая в этом году ярмарка выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Гости смогут приобрести мясо, рыбу, свежие фрукты и овощи, сухофрукты, сыр, молочную продукцию и мед. Также на ярмарке будут представлены сувениры из дерева и кожи, платки и палантины, полотенца, игрушки, эмалированная посуда, гобелены и картины.

В связи с проведением ярмарки на площади 1905 года будет закрыта автомобильная парковка с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья. Автомобили можно будет припарковать на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего торгового центра.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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21:12 Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее
20:46 Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды
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19:48 Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо
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18:43 Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне
17:51 Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
17:25 В Свердловской области мужчина спас человека из горящей квартиры
16:50 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана
16:27 Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов
15:49 В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
15:15 Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург
14:54 Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество
14:26 В Екатеринбурге в этом году планируют открыть две школы после ремонта
13:55 Следователи ищут в Екатеринбурге жертв 60-летнего насильника
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