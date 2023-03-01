На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных состоится ярмарка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На центральной площади Екатеринбурга 4 и 5 марта пройдет первая в этом году ярмарка выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Гости смогут приобрести мясо, рыбу, свежие фрукты и овощи, сухофрукты, сыр, молочную продукцию и мед. Также на ярмарке будут представлены сувениры из дерева и кожи, платки и палантины, полотенца, игрушки, эмалированная посуда, гобелены и картины.В связи с проведением ярмарки на площади 1905 года будет закрыта автомобильная парковка с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья. Автомобили можно будет припарковать на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего торгового центра.