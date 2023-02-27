Автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят традиционные массовые проверки водителей. Рейды проходят с 3 по 5 марта.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.