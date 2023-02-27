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Автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы проводят традиционные массовые проверки водителей. Рейды проходят с 3 по 5 марта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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