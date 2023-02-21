Сексуально-просветительским шоу отметят женский праздник в екатеринбургском музее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На нижнее женское бельё разных эпох можно будет полюбоваться в «Музее ОБ ЭТОМ» в Международный женский день и в его преддверии. Шоу-дефиле исторического белья «Я уже в неглиже» станет своеобразным подарком уралочкам.Дефилировать в нижнем белье по залу Музея будут две модели. Они будут наряжаться то в корсеты XV века, то в комбинации советского периода, то в современное эротическое бельё. Компанию девушкам составит юноша, при помощи которого продемонстрируют, какие изменения происходили в фасонах мужского нижнего белья.Но эротическое дефиле в «Музее ОБ ЭТОМ» будет иметь и просветительское значение. Эксперт по историческому этикету Анна Кузнецова расскажет, что надевали под верхнее бельё наши предки в дореволюционной России. А директор Музея советского быта «Сделано в СССР» напомнит, чем отличалось нижнее бельё, производившееся советскими фабриками.Программа шоу-дефиле «Я уже в неглиже» в «Музее ОБ ЭТОМ» будет показана трижды — один разок вечером 7-го марта и два раза на протяжении следующего дня.