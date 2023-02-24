Екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря» и сысертский завод поучаствуют в фестивале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Стали известны участники Всероссийского фестиваля «Ночь заводов». Ими станут 18 промышленных объектов из разных уголков страны. Свердловская область, разумеется, не останется в стороне.Бывший кинотеатр Орджоникидзевского района Екатеринбурга, а ныне «Пространство Заря» поконкурирует с другими претендентами в категории «Завод-гигант». Команде «Зари» будет предоставлена возможность рассказать о лучших своих мероприятиях на официальном сайте фестиваля. В данном состязании им предстоит противостоять культурным проектам 9 других участников, среди которых — Дербентская винодельческая компания, Калининградский вагоностроительный завод, цеха Онежского тракторного завода и команды других российских предприятий.В категорию «Завод-партнёр» организаторами фестиваля был отобран, в числе прочих, железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских из Сысерти. Перед участниками данной номинации стоит задача реализовать культурный проект, разработанный устроителями фестиваля. Конкуренцию сысертскому предприятию составят исключительно уральцы из Челябинской и Тюменской областей, Республики Башкортостан и Пермского края (решено было в 2023-м году отобрать в эту категорию только уральские предприятия).Главным организатором «Ночи заводов» выступает Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ». Цель фестиваля — при помощи масштабных культурных проектов привлекать туристов в тот или иной город страны. Поучаствовать в фестивале в этом году заявили желание 90 российских промышленных объектов — заводов, фабрик, творческих центров. Из них отборочная комиссия выбрала всего 18. Все проекты фестиваля будут представлены в конце лета.