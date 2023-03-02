Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Перми заканчивается Чемпионат России по самбо. Завтра, 3-го марта, участники состязаний разъедутся по своим городам. Но уже известно, что две золотые медали поедут в Свердловскую область.Церемония награждения победителей состоялась сегодня вечером в спорткомплексе имени В.П. Сухарева. Одну из золотых медалей получила уралочка Милена Хиловa. Представительница екатеринбургского спортивного клуба «Родина» сумела одолеть своих соперниц в категории «Спортивном самбо среди женщин, весовая категория 65 килограмм». В этом году Милена уже успела стать победительницей всероссийского соревнования — Первенства России среди юниорок.Ещё одним победителей Чемпионата по самбо в Перми стал Рамед Гукев из Верхней Пышмы. Он одолел всех соперников в весовой категории 75 килограмм.Чемпионат России по самбо стартовал в Перми 27-го февраля. Все состязания проходили в спорткомплексе имени В.П. Сухарева на шоссе Космонавтов. В них приняли участие более 700 самбистов из разных городов страны. Нынешний чемпионат стал уже 73-м по счёту.