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Девушка из екатеринбургского спортклуба победила в чемпионате России по самбо

19.48 Четверг, 2 марта 2023
Общество
Иллюстрация: Всероссийская федерация самбо
В Перми заканчивается Чемпионат России по самбо. Завтра, 3-го марта, участники состязаний разъедутся по своим городам. Но уже известно, что две золотые медали поедут в Свердловскую область.

Церемония награждения победителей состоялась сегодня вечером в спорткомплексе имени В.П. Сухарева. Одну из золотых медалей получила уралочка Милена Хиловa. Представительница екатеринбургского спортивного клуба «Родина» сумела одолеть своих соперниц в категории «Спортивном самбо среди женщин, весовая категория 65 килограмм». В этом году Милена уже успела стать победительницей всероссийского соревнования — Первенства России среди юниорок.

Ещё одним победителей Чемпионата по самбо в Перми стал Рамед Гукев из Верхней Пышмы. Он одолел всех соперников в весовой категории 75 килограмм.

Чемпионат России по самбо стартовал в Перми 27-го февраля. Все состязания проходили в спорткомплексе имени В.П. Сухарева на шоссе Космонавтов. В них приняли участие более 700 самбистов из разных городов страны. Нынешний чемпионат стал уже 73-м по счёту.



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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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