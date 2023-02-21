Жители Эльмаша не хотят появления новой гостиницы в их микрорайоне

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Оказывается, екатеринбуржцы, проживающие на территории микрорайона Эльмаш, не рады новостям о том, что рядом с их домами может появиться новая гостиница. Это стало понятно по итогам общественных обсуждений.Гостиницу планируют построить на улице Баумана, через дорогу от Эльмашевского парка, на месте недавно снесённых двухэтажных домиков. Согласно проекту, на этом месте должно появиться 5-этажное строение, в верхних этажах которого обустроят номера для постояльцев, а первый этаж отдадут под магазины и прочие коммерческие организации. Застройщиком и владельцем гостиницы станет местная строительная компания «БиГранД».Однако, теперь весь проект под вопросом. Слишком уж многие эльмашевцы высказались отрицательно относительно перспективы появления рядом с их домами гостиницы, пусть и небольшой. Основные аргументы — неудобства, связанные со стройкой, увеличение нагрузки на имеющиеся автодороги (Шефскую и Баумана в первую очередь) и потенциальные риски для детей, которые массово ходят мимо пока пустующего места в школы, в Эльмашевский парк и в Дворец культуры Эльмашевский.