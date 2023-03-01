Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо
Общество
Фото: телеграм-канал «За самбо Свердловская область»
Российский государственный профессионально-педагогический университет станет новым участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо. Об этом договорились координатор партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов и исполняющий обязанности ректора РГППУ Валерий Дубицкий.
Как рассказали в телеграм-канале проекта, в РГППУ самбо является одним из главных видов спорта. Большинство студентов университета любят эту борьбу и успешно представляют вуз на соревнованиях различного уровня.
Членство в Лиге самбо позволит РГППУ расширить географию соревнований, стать участником большой семьи студенческого самбо, а также принимать участие в международных конференциях, тематических форумах и мастер-классах.
Как рассказали в телеграм-канале проекта, в РГППУ самбо является одним из главных видов спорта. Большинство студентов университета любят эту борьбу и успешно представляют вуз на соревнованиях различного уровня.
Членство в Лиге самбо позволит РГППУ расширить географию соревнований, стать участником большой семьи студенческого самбо, а также принимать участие в международных конференциях, тематических форумах и мастер-классах.
«Направление «Самбо в ВУЗы» пополнилось новым участником, как и наша команда единомышленников. Теперь только вперед!», – отметил Алексей Свалов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».