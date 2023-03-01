Екатеринбургский вуз станет участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо

«Направление «Самбо в ВУЗы» пополнилось новым участником, как и наша команда единомышленников. Теперь только вперед!», – отметил Алексей Свалов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Российский государственный профессионально-педагогический университет станет новым участником всероссийской Студенческой спортивной Лиги самбо. Об этом договорились координатор партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов и исполняющий обязанности ректора РГППУ Валерий Дубицкий.Как рассказали в телеграм-канале проекта, в РГППУ самбо является одним из главных видов спорта. Большинство студентов университета любят эту борьбу и успешно представляют вуз на соревнованиях различного уровня.Членство в Лиге самбо позволит РГППУ расширить географию соревнований, стать участником большой семьи студенческого самбо, а также принимать участие в международных конференциях, тематических форумах и мастер-классах.