Технический университет УГМК вошел в ТОП локального рейтинга вузов

«Идеология обучения в Техническом университете построена на максимальной синергии производства и образования: это и участие специалистов производственников в качестве преподавателей, и прикладные научные исследования, результаты которых внедряются в производство, и, конечно, студенты, 99% которых после окончания вуза приходят работать на предприятия по своей специальности. Неожиданно, но важно получить от уважаемого рейтингового агентства высокую оценку, отражающую деятельность как коллектива университета, так и руководителей, и специалистов предприятий, задействованных в развитии корпоративного образования», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Технический университет УГМК стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX, которые были разработаны для оценки широкого спектра региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений.В основе критериев оценки лежали показатели, характеризующие условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза.Исследователями были исключены из рейтинга вузы с доминирующей специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии, подготовки сотрудников силовых структур, а также вошедшие в 2021 или в 2022 году в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» или в рейтинг лучших российских вузов RAEX-100. Не оценивались также учебные заведения, корректное сопоставление которых с другими вузами было невозможно.Как отмечают авторы рейтинга, ТУ УГМК стал единственным частным техническим вузом в топе локальных рейтингов, в которых участвовало 282 высших учебных заведения России.Технический университет УГМК — уникальный проект, возникший на стыке образования и производства. Открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности. Ежегодно здесь обучаются более 50 тысяч человек – это инженеры и руководители всех уровней, рабочие, а также студенты бакалавры и магистранты. В арсенале университета более 300 курсов повышения квалификации. С 2014 года при вузе действует Научно-исследовательский центр. Здесь ведутся исследования по заказам промышленных предприятий горно-металлургической отрасли, а также занятия для студентов.