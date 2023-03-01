Международные соревнования по гимнастическим видам спорта пройдут в Екатеринбурге

«Новый проект – это достойный ответ на реалии в современном спорте, благодаря чему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне», – заявила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоятся первые международные соревнования по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд». Состязания пройдут с 24 марта по 2 апреля. О старте нового проекта объявили на спортивном форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве.Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что соревнования объединят четыре вида спорта: акробатику, аэробику, спортивную гимнастику и художественную гимнастику. Эти соревнования будут одними из первых международных стартов для гимнастов в 2023 году.На неделю в столицу Урала приедут около 2,5 тысячи российских и иностранных спортсменов. Соревнования пройдут на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. Праздничный гала-концерт состоится в Центре художественной и эстетической гимнастики, открывшемся в Екатеринбурге 24 января.